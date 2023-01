Mollaret i Bonnet s'imposen en la Vertical Race

Actualitzada 22/01/2023 a les 17:10

Ha estat un plaer participar en el lliurament de premis dels guanyadors de la 12a cursa vertical de la Comapedrosa Andorra World Cup. Andorra és una plaça de referència a l’hora d’acollir esdeveniments internacionals en l’àmbit esportiu. #comapedrosaworldcup #skimo pic.twitter.com/MDHb9NPkaK — Xavier Espot Zamora (@XavierEspot) January 22, 2023

Axelle Gachet-Mollaret ha tornat a ser la més ràpida en la Vertical Race d’avui de la 4a edició de la Comapedrosa Andorra després del seu triomf en la Individual Race d’ahir, segons informa l'organització en un comunicat. Així, l’esquiadora de muntanya francesa no ha trigat molt a distanciar-se de la resta de competidores durant l’ascens a Les Marrades, i després ningú l’ha poguda atrapar. Gachet-Mollaret ha completat els 400 metres de desnivell de la prova en 14’30’’, i ha estat seguida de prop de l’austríaca Sarah Dreier, que ha acabat segona amb un temps de 14’53’’. La francesa Célia Perillat-Pessey també ha repetit podi a Arinsal arribant a meta en la tercera posició (15’01’’), mentre que la italiana Giula Murada (15’11’’) i la suïssa Alessandra Schmid (15’15’’), han estat quarta i cinquena, respectivament. Aquestés el segon triomf de Gachet-Mollaret en la Vertical Race de la Comapedrosa, després del seu triomf el 2021, i la seva sisena victòria de la Copa del Món a Andorra.Pel que fa a la cursa masculina, l’especialista en verticals Rémi Bonnet ha imposat un ritme que ningú ha pogut seguir. El suís ha estat intractable i ha completat l’ascens en 11’34’’, sumant així el seu tercer triomf consecutiu a la Vertical Race de la Comapedrosa Andorra després d’haver-se imposat el 2021 i 2022. El podi masculí ha tingut els mateixos integrants de la Individual d’ahir, tot i que amb les posicions intercanviades. El belga Maximilien Drion du Chapois ha acabat segon(12’06’’) després de superar per només tres segons al guanyador d’ahir, el francès Thibault Anselmet (12’09’’). Per la seva banda, Werner Marti (12’11”) i Gedeon Pochat (12’12’’) han acabat quart i cinquè, respectivament, molt a prop del Top-3. D’altra banda, els esquiadors de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Adrià Bartumeu i Oriol Olm han arribat seguits un darrere l’altre a meta, en la 47a i 48a posició, després de completar la cursa en 13’40’’ i 13’43’’, respectivament.En la darrera cursa del cap de setmana, la Vertical Race en modalitat Open, el guanyador de la Individual d’ahir, el francès Gabin Ageron, ha repetit victòria (13’39’’), seguit del seu compatriota Lucas Mouret (13’40’’), que ha estat segon. El podi l’ha completat l’andorrà Adrià Soldevila (13’57’’), mentre que el també andorrà Alan Rubí ha estat quart amb un registre de 14’00’’. Per la seva banda, la corredora més ràpida de la cursa Open ha estat novament l’espanyola Claudia Tremps (15’41’’). Les seves compatriotes Laura Orgué (16’47’’) i María Ordóñez (17’03’’) han estat segona i tercera, respectivament, mentre que les andorranes Lea Ancion (17’14’’) i Laia Sebastià (17’26’’) han estat quarta i cinquena, respectivament.El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en el lliurament de premis dels guanyadors de la 12a cursa vertical de la Comapedrosa Andorra World Cup.