Lezkano fa una valoració positiva de la primera volta

Actualitzada 22/01/2023 a les 06:41

El tècnic del MoraBanc Andorra va fer una valoració positiva de la primera volta de l’equip tricolor i va assenyalar que “acabant 15-2 el balanç és molt bo, hem perdut dos partits en pistes on a principi de temporada ja creus que pots perdre i hem estat sòlids a casa”. A més, va afegir que “la mala notícia és que amb 15-2 no anem primers”.En aquest sentit, l’entrenador va fer referència al Palència, i va destacar que “són en un nivell extraordinari tota la primera volta, molt sòlids, han tirat endavant tots els partits ajustats, i jugaran la final de la Copa a casa”.Pensant en el futur, Lezkano va advertir que la segona volta serà més dura i va afirmar que “la segona volta serà més complicada perquè ens coneixem tots i tot-hom ja s’hi juga coses, i això farà que tots els partits siguin molt difícils, tal com ja ens va passant últimament”.Finalment, el tècnic va referir-se a la final de la Copa Princesa d’Astúries. Va destacar que “jugar-la és una bona notícia per a nosaltres perquè és un partit que ens agrada, segur que ens ho passem bé i que hi haurà un gran ambient”.