Cande no acaba el descens de Cortina

L’esquiadora de la FAE queda fora al final del recorregut i avui competirà en supergegant

Cande Moreno no va poder completar la segona Copa del Món de descens disputada ahir a l’estació de Cortina d’Ampezzo (Itàlia). L’esquiadora, que divendres havia estat 34a, va arrencar amb el dorsal 38, va marcar el 23è millor temps al primer parcial, i va pujar fins al desè lloc al segon dels punts cronometrats del traçat italià, però finalment no va poder completar el recorregut a la part final. La victòria va ser per a l’eslovena Ilka Stuhec, seguida per la noruega Vickhoff Kasja Lie i la italiana Elena Curtoni. A la general de descens, Moreno es manté amb els