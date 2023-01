Anselmet i Gachet- Mollaret, guanyadors a la Individual Race de la Copa del Món

Actualitzada 21/01/2023 a les 17:08

Els esquiadors de muntanya francesos han estat els vencedors de la Individual Race de la Copa del Món ISMF Comapedrosa Andorra, que s’ha disputat avui a Arinsal, segons informa l'organització en un comunicat. Axelle Gachet-Mollaret i Thibault Anselmet s’han adjudicat el triomf d’una cursa en què les condicions meteorològiques han posat a prova els competidors. En categoria femenina, Gachet-Mollaret ha refermat el seu lideratge en el rànquing mundial revalidant la victòria de la Comapedrosa Andorra, la qual ja va assolir el 2021 i el 2022. La francesa ha completat el recorregut, en el qual es coronava el Pic Alt de la Capa, ubicat a 2.570 metres, amb un registre de 57’ 54’’, mentre que la seva compatriota, Célia Perillat-Pessey, ha finalitzat segona amb un temps de 58’ 24’’. L’espanyola Ana Alonso Rodríguez ha completat el podi amb un temps de 58’ 47’'.En categoria masculina, Anselmet ha obtingut el seu primer triomf en la Copa del Món imposant-se al suís Rémi Bonnet amb un temps de 46’ 30’’. Bonnet ha creuat la línia de meta 15 segons (46’ 45’’) després del vencedor, mentre que el belga Maximilien Drion du Chapois, amb 47’ 13’’, ha completat el podi. Per la seva part, el jove corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), Oriol Olm, ha destacat amb una 31a posició i un registre de 53’ 15’’, i el seu company de l’equip nacional, Adrià Bartumeu, ha estat 39è amb un temps de 56’ 44’’.La novetat de la 4a edició de la Comapedrosa Andorra, segons destaca l'organització, era la disputa de la modalitat Open en la cursa Individual, oberta a tots els practicants d’esquí de muntanya, que han realitzat el mateix recorregut que els corredors de la Copa del Món. La prova era puntuable per a la Park Piolets Copa d’Andorra d’esquí de muntanya i la Copa Catalana d’esquí de muntanya. El més ràpid també ha estat un francès, en aquest cas Gabin Ageron (51’ 41’’), seguit del seu compatriota Louis Dumas (52’ 15’’) i el resident Martí Lazaro (53’ 30’’). L’andorrà millor classificat de la categoria ha estat Marc Casanovas, que ha ocupat la 10a posició (59’ 27’’) i Miquel Naudi ha estat 12è (59’ 32’’). Per la seva banda, la corredora més ràpida de la cursa Open ha estat l’espanyola Claudia Tremps (1 h 04’ 42’’), seguida de molt a prop de l’andorrana Lea Ancion (1 h 04’ 50’’), i de la també espanyola María Ordóñez (1 h 06’ 54’’).Des de l’organització s’ha volgut destacar la gran tasca dels cossos especials i de seguretat, així com de tots els voluntaris, per la seva tascaen una jornada amb condicions dures d’alta muntanya. La ComapedrosaAndorra conclourà demà amb la Vertical Race, que es disputarà íntegrament per la pista d’esquí, fet que permetrà als esportistes donar el 100%. La cursa arrencarà des de la partbaixa de Les Marrades, a 1.580 metres, i l’arribada estarà situada a la base de Comallemple, a 1.980 metres, per la qual cosa els competidors hauran de fer front a un desnivell de 400 metres.