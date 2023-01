Actualitzada 21/01/2023 a les 06:36

L’FS La Massana va encetar l’any pujant a la tercera posició de la Lliga Viatges Pantours després d’imposar-se per 5 a 3 a la UE Extremenya. El conjunt massanenc va aprofitar la derrota de la UE Santa Coloma, que va caure al duel estrella de la jornada contra el Ranger’s, segon classificat, per 3 a 9.El lideratge de la Lliga Viatges Pantours segueix sent per a l’FC Encamp, que jugarà el seu partit el dia 30 i que té cinc punts més que el segon.