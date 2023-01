Cande Moreno no acaba a Cortina d'Ampezzo

Actualitzada 21/01/2023 a les 11:52

Cande Moreno no ha pogut completar la segona Copa del Món de descens celebrada a Cortina d'Ampezzo, Itàlia. Després d'haver estat 34a ahir, l'esquiadora arrencava avui amb el dorsal 34 i marcava el 23è temps al primer parcial, i pujava fins al lloc desè al segon punt cronometrat, però al final no ha pogut completar la cursa. Moreno disputarà demà una nova Copa del Món a Itàlia, però en aquest cas de supergegant.D'altra banda, Roger Puig no ha pogut debutar encara al Mundial d'esquí para alpí, ja que el supergegant previst per aquest matí s'ha hagut de suspendre pel fort vent. Per demà hi ha prevista la combinada alpina, però encara no se sap si es podrà disputar.