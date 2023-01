Victòria patida del MoraBanc contra el Guipúscoa (72-67)

Actualitzada 20/01/2023 a les 22:21

El MoraBanc Andorra s’ha imposat per 72-67 al Guuk Guipúscoa en un duel més aviat espès dels tricolors, que no han mostrat la seva millor versió ni molt menys, però que han pogut segellar la 15a victòria del curs a l’últim duel de la primera volta. Els de Natxo Lezkano, però, no han pogut tancar una nit rodona perquè la victòria del Palència a Melilla fa que el MoraBanc acabi disputant la final de la Copa Princesa d’Astúries a domicili el 10 o 11 de febrer a la pista del líder.

Els tricolors han arrencat malament, i és que més enllà del 3-0 inicial, han anat a remolc en tot moment. Desencert en el tir, pèrdues inexplicables, i poca intensitat defensiva local, han servit perquè els visitants anessin agafant poc a poc rendes favorables fins a tancar el primer quart deu amunt (15-25). El Guipúscoa ha seguit obrint forat fins els 12 punts davant uns tricolors molt espessos, però un bon tram final els ha permès acostar-se a tres punts al descans (35-38).

A la represa, un 5-0 de sortida ha posat el MoraBanc per davant per primer cop des del 3-0, però el Guipúscoa venia cara la seva pell i podia capgirar el marcador, tot i uqe una nova reacció tricolor deixava el partit 53-50 a falta de l’últim quart. La possibilitat de ser amfitrió a la Copa Princesa estava ja quasi descartada amb la victòria momentània del Palència, però els tricolors no podien deixar escapar la victòria per no perdre distància, i tot i que ha costat, i de valent, han pogut tancar el partit al tram final.