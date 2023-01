Roger Puig es mostra preparat per a l'inici del Mundial d'Espot

La cerimònia d’inauguració es farà avui i demà hi haurà la primera de les curses

Roger Puig ja és a Espot per disputar el Campionat del Món d’esquí paralpí, que arrenca demà amb les primeres curses. Durant la jornada d’ahir hi havia previst un primer entrenament de descens, però es va acabar cancel·lant per excés de neu, mentre que avui al matí està prevista, si les condicions ho permeten, una altra pràctica.



L’esdeveniment arrencarà oficialment aquesta tarda amb la celebració de la cerimònia d’obertura i la primera cursa per a Puig serà demà, amb la disputa del descens, mentre que diumenge es tancarà el bloc de velocitat amb el supergegant. Amb vista a la setmana que