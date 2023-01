El MoraBanc Andorra tanca la primera volta contra el Guipúscoa al Poliesportiu

El MoraBanc Andorra tanca aquesta nit la primera volta de la LEB Or contra el Guuk Guipúscoa (21.00 hores, Poliesportiu d’Andorra) en un duel que, més enllà de seguir el frec a frec amb el Zunder Palència per la primera posició de la competició, també servirà per establir qui és el local de cara a la final de la Copa Princesa d’Astúries que tots dos equips disputaran divendres 10 o dissabte 11 de febrer. Els números són fàcils i si el Palència venç a Melilla disputarà la final a casa, mentre que els tricolors necessiten una derrota de l’actual líder