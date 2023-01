Cande Moreno frega el Top-30 a Cortina

Actualitzada 20/01/2023 a les 12:38

Cande Moreno ha finalitzat en 34a posició a la Copa del Món de descens de Cortina d'Ampezzo (Itàlia), i s'ha quedat a prop de tornar a sumar punts en aquesta modalitat al circuit mundial com ja va fer a St. Moritz al desembre. L'esquiadora arrencava amb el dorsal 40 de 52 participants, i ha tingut un bon inici marcant el 27è millor temps al primer parcial. En els següents trams ha anat per dent més temps, i ha acabat creuant la meta la 34a amb un registre d'1'36"84, a 3"37 de la italiana Sofia Goggia, que s'ha endut la victòria.Moreno disputa demà una nova Copa del Món de descens a l'estació italiana, mentre que de cara a diumenge hi ha programat un supergegant.