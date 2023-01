Andorra acaba en segon lloc al Borrufa

Etna Pou suma l’última medalla, una plata, i Llorenç Babi fa podi amb una cinquena plaça

L’equip Andorra 1 va finalitzar la 31a edició del Trofeu Borrufa en segona posició a la classificació per equips. El conjunt format per Etna Pou, Max Black, Àlex Comellas, Júlia Rodríguez, Ainhoa Picchino, Mar Gardella, Marta Torres, Jan Torres, Jan Visa i Candela Mortés va sumar 194 punts i va acabar únicament per darrere d’Espanya 1, que va aconseguir-ne 213. El podi va tancar-lo la Gran Bretanya, mentre que el conjunt Andorra 2, amb Zoe Carretero, Carlota Comellas, Llorenç Babi, Jordi Rogel, Marc Visa, Emma Ledesema, Isabella Pérez, Marcel Pérez, Nil Vinyes i Èric Mitjana, va ser onzè. En total,