Nil Castellví serà el nou tècnic de l'Andorra HC i també seguirà com a jugador

Nil Castellví serà el nou entrenador de l’Andorra Hoquei Club, càrrec que compaginarà amb el de jugador. El català va arribar al club fa uns quants anys com a jugador i posteriorment va passar a ser entrenador de la base, a més d’internacional absolut, i ara afronta un nou repte després que el càrrec quedés vacant des de la marxa de Manel Rubio.Castellví va explicar al Diari que “em fa molta il·lusió d’assolir aquest repte que m’ha donat la junta directiva de poder portar el primer equip”, i va afegir que “estic molt content d’agafar el rol d’entrenador i seguir també com a jugador”. Sobre els reptes de cara a la resta del curs, Castellví va destacar que “crec que podrem assolir el gran objectiu que és l’ascens a Primera Catalana, que crec que és on el país es mereix tenir un equip d’hoquei”.L’Andorra HC juga demà contra el Vilafranca.