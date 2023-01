La cursa individual arribarà al pic alt de la Capa

Actualitzada 19/01/2023 a les 05:53

La cursa individual de la Copa del Món Comapedrosa Andorra arribarà finalment al pic alt de la Capa. Tot i que en un primer moment la voluntat de l’organització era coronar el pic de Sanfons, a 2.880 metres, la neu acumulada en els últims dies a molts dels espais del parc natural del Comapedrosa no permetia realitzar un traçat amb garanties, i prioritzant la seguretat dels participants es va optar per canviar el traçat.Així doncs, finalment l’organització va optar pel circuit C1 de totes les alternatives de què disposava i la prova individual es realitzarà íntegrament al domini esquiable de Pal Arinsal, concretament a Arinsal, i tindrà com a punt més alt el pic alt de la Capa, a 2.570 metres. La sortida i l’arribada del circuit serà al costat del Xalet Igloo i hi haurà un desnivell total de 1.400 metres.La Copa del Món Comapedrosa Andorra arrencarà demà a les 17.00 hores amb la cerimònia d’inauguració i la competició s’obrirà dissabte amb la cursa individual, mentre que diumenge es farà la vertical. Es preveu la participació de més de 120 corredors de 20 països.