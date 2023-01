El lateral esquerre del Barça Atlètic és el futbolista que podria venir per cobrir la baixa del lesionat Martí Vilà

Àlex Valle, del Barça Atlètic, és el futbolista escollit per la direcció esportiva i el cos tècnic de l’FC Andorra per reforçar la posició de lateral esquerre fins a final d’aquesta temporada. Hores d’ara el club tricolor i el blaugrana negocien la cessió del futbolista fins a final de curs i durant les properes hores han de continuar les negociacions per aconseguir l’acord definitiu, que podria arribar abans de finalitzar la setmana.



Un vistiplau que està encarrilat però que es troba pendent d’un aspecte que encara han de solucionar el Barça i Àlex Valle, en una reunió que s’hauria de produir