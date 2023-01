Atlètic i Engordany, a fora per alineació indeguda

Competició accepta els recursos de l’FC Pas i Atlètic Amèrica

El comitè de competició de la Federació Andorrana de Futbol va acceptar els recursos presentats per l’FC Pas de la Casa i l’Atlètic Amèrica per alineació indeguda en els duels de vuitens de final de la Copa Constitució, i va deixar fora de la competició aquests dos últims després de donar el partit guanyat per 3 a 0, com estableix el reglament, als dos equips que havien presentat el recurs.



En el cas del vigent campió, l’Atlètic Club d’Escaldes, havia alineat Víctor Alonso, que tenia un partit de sanció pendent de la temporada passada després de veure dues grogues en dos