Andorra tanca el Borrufa amb una medalla i un podi més

Andorra ha tancat la 31a edició del Trofeu Borrufa amb una medalla i un podi més. La forta nevada ha obligat a canviar el programa previst, cancel·lant l'eslàlom sub 16, i deixant el gegant sub 14 en una sola mànega. A la cursa femenina ha arribat l'única alegria tricolor en forma de metall amb la plata d'Etna Pou, segona a només 0"32 de Charlotte Gorman, de Nova Zelanda, que s'ha endut el triomf. El tercer lloc ha estat per a Ainara Torres, mentre l'andorrana Zoe Carretero s'ha quedat a tocar del podi amb una sisena plaça. A la prova masculina ha arribat l'altre podi de la jornada amb el cinquè lloc de Llorenç Babi, que ha acabat a 1"48 del bosni Anur Mehic, que s'ha endut el triomf.L'equip d'Andorra ha posat punt i final a les quatre jornades de competició amb un total de sis medalles i cinc Top-5 més, uns números que els han deixat a la segona plaça de la classificació general, per darrere d'Espanya, i per davant d'Anglaterra. La plaça Major d'Ordino ha acollit la cerimònia de cloenda de la 31a edició del Trofeu Borrufa.