Actualitzada 19/01/2023 a les 05:59

Àlex Rius va finalitzar en 22a posició a l’eslàlom FIS de Rogla, celebrat ahir. L’esquiador de la FAE havia estat 24è a la primera mànega i el 19è lloc de la segona baixada va dur-lo a la 24a plaça final.D’altra banda, Cande Moreno va fer ahir el primer entrenament de descens de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo, on va ser 44a, mentre que Jordina Caminal va fer la segona pràctica del descens del Mundial júnior, on no va poder finalitzar.´