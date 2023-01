Quarta posició d'Andorra al Team Event

Els Països Baixos s’enduen el triomf, amb Espanya en segon lloc i Polònia tancant el podi

L’equip Andorra 1 va finalitzar en quarta posició el National Team Event del Trofeu Borrufa, disputat ahir al Canaro, en una cursa que va tenir els Països Baixos com a guanyador després d’imposar-se a la gran final a Espanya 1.



L’equip d’Andorra 1 estava format per Ainhoa Piccino, Etna Pou, Jan Torres i Max Black, i va arrencar la competició imposant-se per 3 a 1 a Grècia a la prova de gegant paral·lel, que es disputa per equips amb dos esquiadors sub 14 i dos sub 16 per cada nació. Als quarts de final, els tricolors van superar la República Txeca