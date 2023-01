Actualitzada 18/01/2023 a les 13:58

El comitè de competició de la Federació Andorrana de Futbol ha eliminat a l'Atlètic Escaldes i l'UE Engordany de la Copa Constitució Protecvall després de cometre alineació indeguda als respectius duels de vuitens de final. Per part de l'Atlètic Escaldes havia jugat Víctor Alonso, que tenia pendent un partit de sanció de la temporada passada quan jugava amb l'FC Santa Coloma, mentre que per part de l'UE Engordany, el jugador alineat va ser Josele Aguilar, que havia de complir també un partit de sanció de la seva època amb el Penya Encarnada.Els dos equips de primera van guanyar contra el Pas de la Casa i l'Atlètic Amèrica, però seran aquests dos equips els que passin als quarts de final, on es veuran les cares amb Ranger's i FC Santa Coloma respectivament.