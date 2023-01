La direcció esportiva de l’FC Andorra té encarrilada la renovació d’Altimira, la compra d’Almpanis i l’ampliació de Bakis

La direcció esportiva de l’FC Andorra ja porta cert temps treballant per assegurar el futur de tres de les peces clau en el dibuix del tècnic, Eder Sarabia. Tres futbolistes importants i amb tres casuístiques diferents, com són Adrià Altimira, Christos Almpanis i Sinan Bakis. En el cas del lateral català, fa unes setmanes que es van obrir les negociacions per tancar la renovació per a dues temporades més i tot sembla que va pel bon camí i que aviat hi haurà entesa. Alti finalitza el vincle amb l’FC Andorra aquest juny i l’entitat, per acabar amb alguns cants de