El MoraBanc cedeix a Tyson Pérez al Betis

Actualitzada 18/01/2023 a les 12:01

El MoraBanc Andorra ha cedit a Tyson Pérez al Betis fins a final de temporada. L'ala-pivot hispano-dominicà havia arrencat el curs a Manresa, on ha disputat 16 duels entre ACB i Champions League, i on ha tingut també algun problema físic.Ara, Pérez s'incorpora al Betis fins a final de temporada per intentar ajudar a salvar a l'equip andalús del descens a la LEB Or. Els verd i blancs són actualment 16s amb tres victòries, empatats amb els dos equips que baixarien a hores d'ara, Manresa i Fuenlabrada.