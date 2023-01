Cinc podis de la federació a la Traça Catalana

Actualitzada 18/01/2023 a les 05:53

Els integrants de l’equip nacional d’esquí de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme van participar a la Traça Catalana aconseguint cinc podis. En un primer moment, els esquiadors havien de disputar una Copa d’Espanya que va anul·lar-se per falta de neu, i a causa d’això van optar per participar a la cursa pirinenca com a entrenament de cara a la Comapedrosa Andorra d’aquest cap setmana.A la cursa sènior, Adrià Bartumeu va cloure la prova en tercer lloc per darrere de David Prades i Gabin Ageron. En sub 20 va haver-hi doble victòria andorrana, amb els triomfs d’Oriol Olm en nois i Lea Anción en noies, a més d’una tercera posició de Marc Casanovas. Per últim, en sub 18, Miquel Naudi també va endur-se el triomf.A més, en categoria Masters femenina també va haver-hi victòria nacional, i és que Sandra Almeida es va acabar enduent el triomf.