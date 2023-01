Rebuda dels esportistes que participaran a Friuli

Actualitzada 17/01/2023 a les 18:21

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, han rebut aquest dimarts a l’Edifici Administratiu del Govern la delegació andorrana que participarà a partir d’aquest proper cap de setmana al Festival Olímpic de la Joventut Europea d'Hivern (EYOF) que se celebrarà a Friuli i Venècia (Itàlia), segons informa l'executiu en un comunicat.A l’acte Riva ha animat als joves esportistes a donar el millor de si mateixos i a gaudir de l’experiència que els permetrà créixer a nivell esportiu i també personal. Així mateix, la ministra també els ha volgut acostar els millors dels encerts en les seves respectives competicions.El Govern recorda que la delegació andorrana a Itàlia comptarà amb quatre representants dels esports de neu que participaran en les disciplines d’Esquí Alpí, Esquí Freestyle i Esquí de Muntanya. Així, la representació de l’esquí andorrà estarà formada en esquí alpí per a Eric Ebri, Àlvar Calvo i Pirmin Estruga, mentre que en freestyle hi competirà Henry O’Meara. També hi serà l’esquiador de muntanya de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Max Palmitjavila.La competició per a l’alpí serà el 23 amb el supergegant, el 25 el gegant i el 27 l’eslàlom, amb Ebri, Calvo i Estruga. Pel que fa a Henry O’Meara, l’andorrà competirà en freestyle el 26 de gener en la modalitat d’slopestyle.