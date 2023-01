Les subvencions a clubs i federacions pujaran un 15%

Riva confirma que es mantindrà l’ajut a l’FC Andorra i al MoraBanc

Les subvencions a clubs i federacions esportives pujaran un 15 per cent de cara a aquest 2023, segons va explicar ahir la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, durant una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV. La titular d’Esports va manifestar que “el pressupost del 2023 incrementa el suport a les federacions i a l’esport nacional, i esperem que la cambra l’aprovi el dia 31 de gener”. A més, va afegir que “feia molts anys que no s’actualitzaven els ajuts, s’han actualitzat les necessitats i s’ha escoltat totes les federacions”. Per últim, Riva va argumentar que “pensem que