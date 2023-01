La derrota a Burgos, un aprenentatge

Actualitzada 17/01/2023 a les 05:58

El llarg camí de tornada per carretera que el cos tècnic i la plantilla de l’FC Andorra van tenir la matinada de diumenge a dilluns va servir, segurament, per acabar de pair la derrota a El Plantío i per extreure’n més conclusions, ja en fred, i d’una forma més pausada.L’entrenador tricolor, Eder Sarabia, molt contrariat, va lamentar en la compareixença posterior que l’equip es desnaturalitzés a la represa per intentar defensar “quelcom que encara no teníem”, que era la victòria per 0 a 1.“Hem començar a fer coses que no acostumem a fer, no hem jugat a futbol en aquest tram i no hem pensat gens”, va apuntar. Sarabia va afegir que “ens vam començar a centrar en quelcom que no podíem controlar, a ser el que no som, a ficar-nos en anades i tornades, no defensar amb intel·ligència i encomanar-nos de la bogeria i no pensar. Clar, així, tot i dominar durant 70 minuts perds el partit”. Per part seva, el capità diumenge a Burgos, Hector Hevel, va explicar que “vam entrar molt bé al partit, amb ocasions, i també a l’inici de la segona part, però arran del seu gol ells van collar més i ens va costar molt treure la pilota. Una llàstima perquè tret d’aquests 20 minuts hem estat molt bé”. La bona notícia de la jornada va ser, sens dubte, el retorn a la gespa d’Álex Petxarroman, absent per lesió durant quatre mesos. Petxa va disputar els darrers 10 minuts i va entrar en substitució d’Altimira, que havia estat amonestat.D’altra banda, l’FC Andorra i l’RCD Espanyol estan a punt de tancar la cessió del lateral Pau Casadesús fins a final de temporada. El jove futbolista, signant del primer gol tricolor de la història a Segona A, jugarà al filial de l’equip blanc-i-blau, que milita actualment a Segona RFEF.