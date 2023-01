Atlètic Escaldes i UE Engordany podrien quedar eliminats de la ‘competició del KO’ per alineació indeguda

La Copa Constitució Protecvall pot canviar com un mitjó al llarg d’aquesta setmana, ja que dos equips de Primera Divisió, l’Atlètic Club d’Escaldes, vigent campió del torneig, i la Unió Esportiva Engordany poden ser eliminats per haver comès alineació indeguda en els respectius partits de vuitens de final, que van disputar-se durant la jornada de diumenge. En tots dos casos, els equips van alinear jugadors que tenien una sanció pendent de complir del torneig del KO del curs passat. Tal com ha pogut saber el Diari, els dos rivals en aquestes eliminatòries, l’FC Pas de la Casa i l’Atlètic Amèrica,