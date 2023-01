Andorra tindrà a cinc representants a Itàlia

Actualitzada 17/01/2023 a les 05:52

Andorra tindrà un total de cinc esportistes al FOJE (Festival Olímpic de la Joventut Europa d’hivern) de Friuli, Venècia i Giulia, que arrenca dissabte i que s’allargarà fins dissabte següent. Hi haurà tres esports representats, amb Àlvar Calvó, Èric Ebri i Pirmin Estruga, en esquí alpí; Henry O’Meara, com a representant de les proves de freestyle, i, per últim, Max Palmitjavila, que participarà en les curses d’esquí de muntanya.En el cas dels esquiadors alpins, tots tres disputaran les tres curses previstes, un eslàlom, un gegant i un supergegant, tot i que aquesta última prova està en dubte per les condicions meteorològiques. De la seva banda, Palmitjavila correrà l’esprint el dia 24 i la cursa individual el dia 27, mentre que Omeara participarà a la qualificació de la modalitat de slopestyle el dia 23 i en la de big air el dia 26. Durant l’acte de presentació de l’equipament, realitzat ahir a la seu d’Andbank, el president del COA, Jaume Martí, va manifestar que “tenim fe per aconseguir bons resultats”.