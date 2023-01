Andorra queda en quarta posició al NTE del Borrufa

Actualitzada 17/01/2023 a les 20:59

Andorra ha finalitzat en quart lloc a la prova del National Team Event del Trofeu Borrufa que ha acollit aquesta tarda la pista del Canaro, segons informa l'organització. Aquesta és una de les proves que genera més expectació en la qual els països lluiten per equips en un eslàlom gegant paral·lel, un format que transmet emoció i competitivitat. Uns descensos eliminatoris en què van caient els equips fins a quedar només un vencedor.Així, en l'edició d'enguany, l’equip dels Països Baixos s’ha proclamat campió del NTE en la final contra l’equip d’Espanya 1 en un duel molt ajustat, que ha quedat en empat a 2, però s’ha endut els Països Baixos per menys de dues dècimes de diferència. Espanya s’ha hagut de conformar amb la plata, mentre que la medalla de bronze l’ha obtingut Polònia, que ha superat l’equip d’Andorra 1, conformat per Ainhoa Piccino, Etna Pou, Jan Torres i Max Black, en el duel pel 3r i 4t lloc.Demà dimecres es disputaran les proves d’eslàlom U14 i gegant U16, que originalment s’havien d’haver disputat avui, a les pistes de la Portella del Mig i Les Canals d’Ordino Arcalís a partir de les 10 hores del matí.