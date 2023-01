Tres medalles per Andorra a l'estrena del Borrufa

Actualitzada 16/01/2023 a les 19:25

Andorra ha sumat tres medalles a la primera jornada de la 31a edició del Trofeu Borrufa que ha arrencat avui a Ordino Arcalís. Ainhoa Piccino ha estat segona a l'eslàlom sub 16 a 0"45 de la neerlandesa Anouk Maren, mentre que el podi l'ha completat l'espanyola Valeria Álvarez.La delegació tricolor ha sumat també dos bronzes, el primer per a Max Black al gegant sub 14, i l'altre per a Etna Pou a l'eslàlom sub 14. En aquesta cursa, Andorra ha sumat també un altre podi amb el quart lloc de Zoe Carretero. L'única cursa sense metalls d'Andorra ha estat l'eslàlom sub 16 masculí, on el millor classificat ha estat Jan Torres, en vuitè lloc.Aquesta tarda se celebrarà a la plaça Major d'Ordino l'habitual desfilada de països que serveix com a cerimònia d'inauguració del Borrufa. Demà s'intercanviaran les curses amb un gegant sub 16, i un eslàlom sub 14.