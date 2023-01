Participació en els preparatius del descens a Àustria

Actualitzada 16/01/2023 a les 20:07

L’equip de cursa de les Finals de la Copa del Món Andorra 2023 és a Kitzbühel col·laborant en la preparació de la Copa del Món anomenada com la seva muntanya, Hahnenkam-Rennen, segons informa l'equip en un comunicat. Així, l’esdeveniment tindrà lloc en aquesta localitat austríaca del 17 al 22 de gener amb la disputa de dos descensos i un eslàlom.En aquest sentit, un equip andorrà encapçalat pel director de cursa, SantiLópez es troba actualment immers en la posada en escena del descens a la pista Streif que acull la prova de velocitat més prestigiosa i espectacular del circuit des dels anys 30. L’any 2020, abans de la pandèmia, l’anomenada ‘disciplina reina’ va rebre un total de 50.000 espectadors. En aquesta edició, l’organització ha limitat l’aforament a 40.000 persones.L'organització assenyala que la participació en aquesta prestigiosa Copa del Món és una oportunitat per adquirir una nova experiència per a l’equip tècnic andorrà. També s’han desplaçat amb López els caps de cursa de Soldeu El Tarter (Grandvalira), David Fillet i Francesc Xavier Bellsolà.