Actualitzada 16/01/2023 a les 12:06

L’Inter Escaldes va imposar-se per 0-2 a l’Inter Escaldes en el duel més destacat dels vuitens de final de la Copa Constitució Protecvall, primera cita amb el futbol nacional d’enguany. El vigent campió de la Lliga Multisegur va sentenciar el partit amb els gols de De la Torre, de penal, i Berlanga, a la primera meitat, per segellar el passi a quarts de final. El seu rival serà l’UE Sant Julià, que va derrotar l’FC Encamp per un contundent 4-2 am gols de Zoltan, Meneses, Correa i Oueddo pels lauredians, i de Peña i Alan pels encampadans.Una altra de les eliminatòries de quarts serà la que enfronti l’Engordany i el FC Santa Coloma, que ahir van superar els seus rivals de Segona Divisió. En el cas d’aquests últims, van patir més del compte i van vèncer el Carroi per 3-2 amb un doblet de Paez i un gol de Virigili, mentre que els escaldencs van superar l’Atlètic Amèrica per 1-4 amb dianes de Bernat, Aguilar, Balastegui i Roberto López.A més, el Penya Encarnada va encarrilar per la via ràpida la seva eliminatòria contra La Massana guanyant 0-4 al descans, i s’enfrontarà a quarts a l’FC Ordino, exempt en aquesta eliminatòria. Per últim, el líder de la Lliga Multisegur, l’Atlètic Escaldes, va patir contra el Pas de la Casa, però va guanyar per 2-1, i jugarà la propera eliminatòria contra el Ranger’s.