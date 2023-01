El vent impedeix competir a Cande Moreno al supergegant de St. Anton

Actualitzada 16/01/2023 a les 06:39

Cande Moreno no va poder disputar la Copa del Món de supergegant de St. Anton, i és que el fort vent va obligar a cancel·lar la prova quan restaven cinc esquiadores per competir, una d’elles l’andorrana. Moreno afrontarà ara tres Copes del Món aquesta setmana a Itàlia, amb dos descensos i un supergegant a Cortina d’Ampezzo a partir de divendres. També en esquí alpí, dissabte va fer-se la Copa Burger King sub-12 amb triomf per l’ECOA, i ahir la Copa Ford sub-10 amb victòria pel SEC.En surf de neu, Mario da Cruz va quedar fora a la segona Copa d’Europa de Reiteralm, Àustria. El surfista va patir una caiguda a la primera ronda de les qualificacions, i va acabar amb un crono de 52”85. Per últim, en telemark, Lucas Pagès va finalitzar en 14è lloc a l’esprint FIS celebrat a Bardonecchia, a Itàlia. Ara, Pagès se centrarà a preparar les cites de Copa del Món que disputarà a les Contamines (França) el 2 i 3 de febrer.