El vent no deixa competir a Cande Moreno a St. Anton

Cande Moreno no ha pogut disputar la segona Copa del Món de supergegant a St. Anton, Àustria, que s'ha suspès a causa del fort vent. La cursa havia arrencat amb normalitat, però quan s'ha arribat al dorsal 47 i faltaven sis esquiadores per competir, s'ha hagut de cancel·lar degut a la forta ventada que hi ha hagut l'estació austríaca. Moreno, que havia de sortir amb el dorsal 50, s'ha quedat doncs sense poder competir després de no haver pogut acabar ahir.L'esquiadora de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) tindrà la setmana vinent una nova cita de la Copa del Món a l'estació italiana de Cortina d'Ampezzo. Dimecres i dijous realitzarà dos entrenaments de descens, i divendres i dissabte es realitzaran les dues primeres curses, dos descensos. Moreno tancarà la cita italiana amb una tercera cursa, diumenge, en aquest cas de supergegant.