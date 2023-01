Actualitzada 15/01/2023 a les 06:42

L’equip femení del VPC Andorra va perdre per 36-7 al camp de l’UE Santboiana al retorn de la competició a la Divisió d’Honor Catalana.Les locals van dominar el partit gairebé des de l’inici, i van avançar-se 14-0 després de fer dos assajos transformats posteriorment.Encara abans del descans, les catalanes van seguir augmentant la diferència amb un cop de càstig i una marca transformada abans que el VPC anotés el seu únic assaig per fer el 24-7 abans del descans. A la represa, les locals van seguir dominant el partit, i van acabar enduent-se el duel per 31-7 després de fer dos assajos més, un transformat i un no.Les tricolors es mantenen en quarta posició a la classificació, i dissabte vinent rebran a Prada de Moles el CEU a partir de les 15.30 hores.