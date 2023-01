Burgos, plaça per un cop d'autoritat

Actualitzada 15/01/2023 a les 12:05

La convincent victòria contra l’Oviedo a l’Estadi Nacional per a destapar l’any natural ha tornat a enfocar l’FC Andorra. Acomodat en la zona tèbia de la classificació de Segona Divisió i amb la creença i convicció reforçada, un triomf a El Plantío aquesta tarda (16.15 h) davant del Burgos permetria l’equip tricolor tornar a instal·lar-se en el vagó d’equips aspirants a qualsevol bogeria. Tot i el sotrac de quatre partits sense guanyar, amb tres derrotes i l’eliminació a la Copa del Rei, l’equip castellà és el mateix que no fa gaire enlluernava per la seva solidesa defensiva i, de fet, ocupa cara posicions de play-off.Sense desviar-se un mil·límetre del seu discurs, l’entrenador de l’Andorra, Eder Sarabia, va explicar que “serà un partit molt bonic, segur, amb dos equips diferents però que busquen la porteria rival i es viurà, a més, un gran ambient”. El tècnic tricolor va reconèixer que “és cert que potser ara el Burgos no es troba en aquell punt d’encert i inspiració que mostrava a la primera volta, o no tan sòlid en defensa, però són molt perillosos en el joc aeri, als contraatacs i en accions a pilota aturada”. Sarabia va insistir que “nosaltres estem molt bé i hem demostrat que hem reprès la competició de la millor manera. Anirem a buscar el partit i sabem que, per aconseguir-ho, hem de mostrar la nostra millor versió i fer un gran partit en tots els aspectes”. Qüestionat per si la plantilla té unes ganes especials al Burgos per la derrota encaixada al Nacional a la primera volta (0-1), el tècnic tricolor va comentar que “no m’agrada gaire la paraula revenja. A tots els camps anem amb la determinació de poder guanyar i en alguns aspectes sí que pot ser semblant al partit de la primer volta”. El lateral Álex Petxarromán és la gran novetat en la llista de convocats, un cop superada la lesió que l’ha mantingut apartat gairebé quatre mesos.El Burgos aterra al compromís amb certs dubtes després d’una sorprenent i lloable primer part de la temporada. Per a lloances, però, les del seu entrenador, Julián Calero, cap a Eder Sarabia i el conjunt tricolor. “No hi ha cap entrenador –a Primera, Segona Divisió a o a la resta de lligues europees– amb tanta influència en el joc del seu equip com Sarabia a l'FC Andorra”. En aquest sentit va afegir que “tenen clara la seva idea i a la resta, encara coneixent-la, ens costa contrarestar-la. Té acollonida tota la categoria”.