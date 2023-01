Vicky Jiménez, fora del quadre principal

Actualitzada 13/01/2023 a les 12:04

Vicky Jiménez es va quedar a tocar d’accedir al quadre principal de l’Open d’Austràlia després de perdre en la tercera eliminatòria prèvia del torneig davant l’alemanya Eva Lys. La tennista andorrana va cedir en dues mànegues –3 a 6 i 4 i 6– en 1 h 39’ i es va quedar a les portes del quadre final del Grand Slam.La primera mànega va ser molt dura, amb 48 minuts molt lluitats, molts avantatges i un set bastant disputat. En un gran partit, els petits detalls van decantar la balança cap a Eva Lys, 127 del rànquing WTA i la 22a cap de sèrie, que va fer un matx fantàstic. “La clau ha estat el segon set, en què ha començat molt bé, amb un 3 a 0 i bola per al 4 a 0, però no ha pogut determinar”, va comentar el pare i entrenador de la tennista, Joan Jiménez. Eva Lys es va anotar el 3 a 1 i l’andorrana va viure, potser, els moments de més dificultat. “Amb el 3 a 1 sí que no hem sabut fer el nostre millor tennis i l’alemanya ha tornat a entrar al partit quan semblava que ho teníem encarat”, va lamentar Jiménez. Una petita desconnexió que la Vicky no va resoldre –Lys es va col·locar 3 a 5–, que li va acabar costant el matx i quedar-se a les portes del gran somni, accedir al quadre final de l’Open d’Austràlia. Tot i la derrota, Joan Jiménez va explicar que “hi ha hagut petits detalls que ha fet que se’ns escapi el partit, però cada cop estem més a prop i hem fet un gran torneig i tres molt bons primers partits. Arribarà, segur, n’estic convençut, però ara toca analitzar, millorar i seguir. Té 17 anys i estem en una bona línia”. Després de l’eliminació a Austràlia, la Vicky farà una miniestada de preparació física durant unes sis setmanes i no tornarà competir fins al març, a Miami, o bé en un altre torneig encara sense decidir.