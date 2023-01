Roger Puig repeteix la vuitena plaça a Veysonnaz

Actualitzada 13/01/2023 a les 12:03

Roger Puig va aconseguir, novament, un gran resultat i va confirmar el seu estat de forma en la segona jornada de gegant de la Copa del Món de Veysonnaz (Suïssa). L’esquiador de paralpí va repetir registre i va assolir ahir una nova vuitena posició en la cursa que esdevenia per a ell tota una prova de foc, ja que inicialment buscava un Top 15 en la disciplina. Un repte que se li va quedar curt, tenint en compte que els dos darrers dies Puig ha aconseguit no tan sols entrar entre els deu millors, sinó ser vuitè en les dues curses.L’andorrà, per tant, va repetir ahir la posició després d’una primera mànega en què va patir dificultats que el van portar a fer el desè crono. Després, a la segona mànega, va aconseguir projectar un millor esquí per millorar posicions fins signar el setè temps de la mànega que li va permetre assolir l’esmentada vuitena posició final a la cursa. Roger Puig es va mostrar eufòric a la finalització de la prova i va destacar el fet d’aconseguir “un altre Top 10 quan l’objectiu inicial era el Top 15 en gegant”. L’andorrà va afegir que “estem molt contents dels resultats aquí a la Copa del Món de Veysonnaz i tot i que la primera mànega podia haver sigut millor, m’envia a la 10a, la millora a la segona, en què he fet el 7è temps, m’ha permès remuntar fins a la 8a posició. Així que molt contents amb el resultat final”.Avui hi haurà jornada de descans pel que fa a les activitats de la Copa del Món, que continuaran demà amb l’eslàlom que tancarà la cita de Veysonnaz.