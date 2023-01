Actualitzada 13/01/2023 a les 11:03

Alberto Contador serà el convidat estrella a la setena edició de La Purito, la marxa cicloturista impulsada el 2015 pel resident Joaquim Rodríguez. El carismàtic exciclista espanyol –guanyador dos cops del Tour de França i el Giro d’Itàlia i tres de la Vuelta a Espanya– es va retirar fa cinc anys i mig i serà, sens dubte, un dels principals al·licients de la nova entrega de La Purito, prevista per diumenge 6 d’agost.Així ho va anunciar l’organització de la prova a les xarxes socials que, a més, obre aquest migdia el període d’inscripcions, en què s’espera, després de superar els pitjors anys per la pandèmia, poder arribar a una xifra semblant a les aconseguides abans de l’esclat del coronavirus, el març del 2020. L’impulsor, l’exciclista resident Purito Rodríguez, explica al Diari que “esperem poder arribar al nombre d’inscrits que vam tenir el 2019, prop de 3.000 participants. Serà una jornada de germanor, una cursa no competitiva i, sobretot, per gaudir de la prova i del país”.Tot i que les inscripcions no quedaran obertes fins avui, l’ideòleg de la marxa cicloturista té un feedback important d’aficionats que es donaran cita aquest agost. “No només d’Espanya, tenim un grup d’uns 20 corredors que vindran de Colòmbia i un altre de Costa Rica que també s’ha format”, indica. Purito aprofita per subratllar que “els convidats criden molt l’atenció i animen la gent a venir, però també l’ambient que es respira i la festa que suposa la marxa popular”. Noms com Pedro Delgado, Miguel Induráin o Claudio Chiapucci han estat presents a La Purito com a estrelles convidades en alguna de les edicions passades. L’exciclista homenatjat enguany és un altre pes pesant del pilot i amb una àmplia trajectòria, Alberto Contador. “El dia que vam presentar la renovació per tres anys de la cursa amb Andbank ja vam comentar que el convidat d’enguany faria molta patxoca”, exposa Purito. “Hem treballat molt per quadrar dates perquè teníem molt clar que volíem que vingués ell i La Purito mereixia un nom així, tan important, després dels anys que ho hem passat tan malament per la pandèmia”, afegeix l’excorredor resident. En aquest sentit, Joaquim Rodríguez explica que “tard o d’hora sabia que Contador vindria, com a amic, excorredor i com un dels ciclistes més mediàtics del món. Un homenatge de La Purito a l’Alberto [Contador] era qüestió de temps”. L’exciclista va ser intervingut fa unes setmanes –li van extreure uns lipomes– que no li han restat il·lusió. “Es troba bé i molt content per poder venir a La Purito”, sentencia Joaquim Rodríguez. Aquesta setena edició comptarà amb un canvi de marca de roba i, enguany, els mallots seran Santini, la firma que vesteix el pilot del Tour de França.