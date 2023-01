L'FC Andorra buscarà el segon títol el 15 de febrer

Actualitzada 13/01/2023 a les 06:55

L’FC Andorra lluitarà pel segon títol de la Copa Catalunya de la seva història el 15 de febrer a les 20.45 hores davant el CF Badalona Futur. La Federació Catalana de Futbol (FCF) va fer oficial la data definitiva i l’horari de la final entre tricolors i badalonins, que acollirà l’Estadi Municipal de Badalona, un enfrontament definit des de fa dos mesos però que encara no tenia dia ni hora fixats. L’equip tricolor va aconseguir el bitllet per a la final després de superar a les semifinals la UE Olot per 0 a 1 amb un gol de Sinan Bakis, el 16 de novembre passat. D’aquesta manera, l’equip d’Eder Sarabia tindrà l’oportunitat, davant del conjunt català que milita al grup tercer de la Segona RFEF, de tornar a guanyar la Copa Catalunya per a l’FC Andorra 29 anys després.En aquella inoblidable ocasió, el 8 de juny del 1994, l’equip per dirigit pel recordat Manolo Buján es va imposar a la final a l’Espa­nyol de Camacho. En un partit que es va disputar a la Nova Creu Alta de Sabadell i que va acabar sense gols, els tricolors van estar més encertats als penals, amb gols de Jaume Martínez, Molinero, Jonás i Manolo García.