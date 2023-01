Cande Moreno assegura trobar-se “gairebé al cent per cent” per a St. Anton

Actualitzada 13/01/2023 a les 07:00

Cande Moreno afronta aquest cap de setmana una Copa del Món de velocitat –descens i supergegant– a l’estació de St. Anton (Àustria).L’andorrana arriba després d’una difícil setmana en què no s’ha pogut entrenar al cent per cent a Passo San Pellegrino, on s’havia desplaçat l’equip per acabar de posar les bases abans d’aquesta doble cita de la Copa del Món. A més, ahir s’havia de celebrar un primer entrenament oficial de descens a l’estació austríaca, però l’estat de la neu no ho va permetre. Tot i això, avui també es provarà per poder entrenar a la pista de competició. Moreno va apuntar que “no arribo a aquesta cursa com m’hauria agradat, perquè per uns temes de salut em vaig haver de saltar alguns entrenaments a San Pellegrino la setmana passada”. Tot i això, l’esquiadora andorrana va afegir que “la bona notícia és que ja em trobo molt millor i puc afrontar aquestes carreres pràcticament al cent per cent, així que dissabte i diumenge anirem a totes”. Demà serà el dia del descens de Copa del Món a partir de les onze del matí, mentre que diumenge serà la jornada de supergegant, des de dos quarts de dotze del matí.