Adrien van Beveren baixa al cinquè lloc de la general

Adrien van Beveren va acabar en la 17a posició l’onzena etapa del Ral·li Dakar, amb 274 quilòmetres d’especial. El resident va ser l’encarregat d’obrir pista i va cedir a la meta 9’10” respecte del temps de referència. Amb tot, ara és cinquè a la classificació general, a 15’24” del líder, que torna a ser el nord-americà Skyler Howes. Vam Beveren va explicar que “crec que he perdut força temps però forma part del joc, i en certa manera m’ho esperava pel fet d’obrir”. El resident, però, va reconèixer que “també he de confessar que és frustrant perquè sé que és un terreny on puc rodar molt de pressa”. Malgrat la dura jornada i el desencís, tot està obert per a un Van Beveren que va cloure assegurant que “el Dakar encara no ha acabat”. Avui, dotzena etapa entre l’Empty Quarter Marathon i Shaybah, amb un enllaç de 191 quilòmetres i 185 d’especial.