Actualitzada 12/01/2023 a les 11:08

Les finals de la Copa del Món d’esquí alpí que acolliran del 13 al 19 de març els sectors de Soldeu i el Tarter tindran una despesa operativa de més de quatre milions d’euros. Així ho va confirmar el director general de la gran cita, David Hidalgo, durant l’exposició del projecte davant de la comissió legislativa d’Economia i la d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. Desglossat en diferents conceptes, com ara premis –més d’un milió–, preparació de la cursa, màrqueting, cerimònies, allotjaments o lloguers, la xifra total de despeses pressupostades durant la setmana de les finals és de 4,227 milions d’euros.Hidalgo també va destacar que les finals esdevindran un banc de proves i un important examen de cara al futur més imminent: “Aquest serà el darrer gran esdeveniment que tindrem abans que se celebrin les votacions el 2024 per a la seu del Campionat del Món. Aconseguir l’èxit, sens dubte, serà un dels fets que ens poden ajudar molt a l’hora d’assolir l’organització del Mundial.” El director general de les finals va comentar que les graderies a l’àrea d’arribada de la pista Avet de Soldeu tindran una ampliació de 700 seients –fins ara n’hi havia 1.800– i que, per tant, es disposarà ara de 2.500 localitats. Entre els dos sectors i comptant amb l’ampliació de Soldeu hi haurà gairebé 4.000 seients. Hidalgo, a més, va exposar que hi ha una previsió de més de 400 mitjans de comunicació acreditats durant la setmana de les finals i va pregar per poder comptar amb una meteorologia “com la de les finals de la Copa del Món del 2019, que va anar força bé”. El també CEO de Grandvalira-Ensisa va subratllar que les proves aniran acompanyades per tota una sèrie d’activitats d’animació, que comptaran “amb el millor hospitality de la Copa del Món”, i una festa de preobertura amb la desfilada dels clubs d’esquí del país. Un altre dels al·licients serà el sorteig de dorsals, que se celebrarà a l’Abarset i on el desig de tothom és tenir la presència de Joan Verdú.David Hidalgo també es va felicitar per comptar “amb una seu molt compacta”, ja que tota la infraestructura, les pistes i hotels faciliten molt la logística en trobar-se en un radi de dos quilòmetres. En aquest sentit, el director general de la gran cita va recordar que “les finals seran un banc de proves per a la mobilitat, ja que reforçarem les línies de transport públic”. Un altre motiu d’orgull que va subratllar Hidalgo és “el grup de fidels voluntaris [uns 350] als quals hem d’agrair l’esforç i el treball. Són l’ànima de les finals i sense ells no hi hauria esdeveniment”.