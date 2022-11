Podi d'Alèxia Lladó a l'última cita del Campionat d'Espanya

Actualitzada 15/11/2022 a les 06:01

Alèxia Lladó va ser la millor representant del país al Trial de Cal Rosal, última prova del Campionat d’Espanya de l’especialitat, disputada el cap de setmana passat. La pilot, que ja tenia assegurat matemàticament el títol de campiona d’Espanya de TR3 femení, va acabar la prova en tercera posició. La millor puntuació de la segona volta no va valer-li per endur-se la victòria i va quedar-se a tres punts del triomf. En aquesta mateixa categoria, Maria Font va finalitzar en setè lloc.Pel que fa a la resta de pilots, Gaudi Vall va ser setè i Jordi Lestang 12è en TR2, i Quim Altès va acabar vuitè en TR3. En júnior, Jan Gabriel va cloure 15è i Valentí Cristina 20è, mentre que en juvenil A Edgar García va quedar-se a tocar del podi, amb el quart lloc. Per últim, Jordi Nicolau va ser setè i Yago Parellada vuitè, en veterans A.