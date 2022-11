Dirigents de l’entitat asseguren que aquesta setmana arribaran “tres o quatre jugadors nous”, a més d’un entrenador

Els responsables de la UE Sant Julià confien a poder donar la volta a la delicada situació per la qual passa el club, i evitar així una expulsió de la Lliga Multisegur i descens administratiu a la Lliga Unida, una situació que ara mateix sembla força complicada d’eludir. El conjunt lauredià va sumar diumenge la primera incompareixença per no presentar el mínim de jugadors que estableix el reglament de la Federació Andorrana de Futbol, ja que només van anar nou futbolistes al centre d’entrenament de la Borda Mateu, quan la normativa exigeix que en siguin 13. El comitè de competició