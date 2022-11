Crea la comissió Dona i Esport per augmentar-ne la presència

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) va presentar ahir la comissió Dona i Esport, que té com a principal objectiu “augmentar, incrementar i incentivar el número de dones dintre de les entitats esportives, ja sigui com a directives o en qualsevol altre càrrec o funció”, tal com va explicar una de les integrants d’aquest organisme, Eva Rodríguez, que neix a demanda del COI.



Segons van assenyalar, només hi ha un 30 per cent de dones a les juntes directives de les federacions del país, i la dada és més desigual quant a les presidències, amb un 84 per cent dirigides per homes

#2 Museu

(15/11/22 07:01)



#1 Maquillatge

(15/11/22 06:35)