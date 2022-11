Les terceres jornades 'L'esport ens connecta' es faran de manera presencial

Actualitzada 14/11/2022 a les 17:46

La tercera edició de les jornades 'L'esport ens connecta' tindrà com a principal novetat la presencialitat després de dues cites celebrades virtualment a causa de la covid-19. L'acte que va estrenar-se al 2020 com a substitut de la Nit de l'esport se celebrarà el 28 de novembre i l'1 i 2 de desembre amb l'objectiu de "dedicar un espai de retrobament per als diferents actors de l'esport del país", segons ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.El dilluns dia 28 hi haurà l'entrega dels premis del Programa ARA als esportistes que hagin aconseguit resultats aquesta temporada, i posteriorment es presentarà el projecte d'ampliació del Centre de Tecnificació d'Ordino, amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot. Posteriorment l'ex-gimnasta Almudena Cid realitzarà una conferència sobre la importància de les eines en l'esport d'alt rendiment. El dijous 1 es faran dues activitats de cohesió entre entitats federades a càrrec de la psicòloga Meritxell Bellatriu, i el divendres 2 es clouran les jornades amb el col·loqui Diabetis i esport, en col·laboració amb l'Associació de Diabètics d'Andorra que se celebrarà al Bici Lab Andorra d'Andorra la Vella.