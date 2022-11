El club lauredià es presenta amb només nou jugadors davant l’Atlètic Escaldes i suma la primera incompareixença

La UE Sant Julià continua caminant per un filferro i a la seva molt crítica situació ja se li suma una primera incompareixença a la Lliga Multisegur. Tot i que durant la setmana des del club lauredià es va assegurar la presència de 13 jugadors per poder disputar el partit contra l’Atlètic Escaldes, fins i tot amb l’alta mèdica de Pedro Santos per complir la normativa mínima d’efectius, la realitat va ser ben diferent. El partit va quedar suspès per la falta de jugadors en les files lauredianes, ja que, tot i que a l'acta del partit apareixien 13 jugadors,