L'Andorra Genuine tanca participació a Tarragona

Actualitzada 14/11/2022 a les 07:13

L’FC Andorra Genuine, equip integrat per jugadors amb diversitat funcional, va posar ahir el punt i final a la primera participació a LaLiga Genuine, la competició organitzada per LaLiga, que el cap de setmana va celebrar la primera fase de competició a Tarragona. Després d’aconseguir una derrota 1-3 contra el Huesca, i una victòria 0-3 contra l’Athletic Club Fundazioa, durant la jornada d’ahir els nois de Montse Sánchez van perdre per la mínima per 2-1 contra la Ponferradina. Després dels partits, tots els jugadors van rebre la medalla corresponent.La segona fase de la competició es farà al febrer o al març, en funció de la seu, la tercera a l’abril o al maig, i l’última cita serà al juny a la Ciutat Esportiva del Vila-real.