Suspès el partit de l'UE Sant Julià per manca d'efectius

Actualitzada 13/11/2022 a les 17:16

L'UE Sant Julià segueix en una situació crítica i avui s'ha suspès el partit de la Lliga Multisegur Assegurances que havia de disputar contra l'Atlètic Escaldes per manca d'efectius. Tot i que a l'acta del partit apareixien 13 jugadors (el mínim perquè arrenqui el duel), només s'han presentat nou integrants de l'esquadra laurediana. El conjunt escaldenc ha tret de mig camp amb normalitat, sense cap rival, i l'àrbitra Marta San Juan ha suspès el partit.A l'espera de la resolució del comitè de Competició, el duel es donarà per guanyat a l'Atlètic Escaldes per 3-0, i se sancionarà als lauredians per no presentar el nombre mínim de jugadors (13). En cas que en dos partits més l'UE Sant Julià no presenti els futbolistes que estableix el reglament, serà expulsat de la Lliga Multisegur Assegurances, i la propera temporada haurà de jugar la Lliga Unida, sense possibilitat d'ascens durant les dues campanyes posteriors.