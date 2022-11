La selecció femenina sub-15 comença l'IEFA d'Albània amb derrota

Actualitzada 13/11/2022 a les 06:57

La selecció andorrana sub-15 va caure contra l’amfitriona Albània en el primer partit del Torneig de desenvolupament IEFA per 1 a 0. Les noies de Catia Da Silva van fer un molt bon partit però no els va acabar d’acompanyar la sort i van cedir davant les albaneses. “S’ha competit molt bé malgrat la derrota i el resultat no reflecteix tot el que hem fet”, va apuntar la seleccionadora, Catia Da Silva. que va afegir que “a la segona part hem estat molt superiors i hem tingut algunes accions per poder marcar”. La selecció, formada per la base de l’Enfaf, jugarà el segon partit del torneig demà contra Estònia.